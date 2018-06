Wilma González realizó un duro descargo: “No sirve ser buena persona, la vida no recompensa a la gente buena”

En un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, la modelo española Wilma González hizo sus descargos respecto del costo y las dificultades de la vida.

González dijo que “la vida no debería ser tan cuesta arriba, no debería costar tanto simplemente vivir, trabajar, tener un hijo, estudiar, estár en un país extranjero y que la ayuda con tu hijo provenga de una sola persona que es Gonzalo, porque no tengo amigas que apañen con Noah tampoco, a una abuela, ya sea paterna o materna porque mi mamá no vive aquí…”.

La modelo también arremetió contra las dificultades del medio laboral en el que se desenvuelve y dijo que “me duele todo el cuerpo del cansancio, no poder viajar o simplemente ir a comer con amigas… estoy chata, no hay horas suficientes para todo en un día y encima no cumplen con trabajos realizados, te fastidian, no te pagan, es un medio de mierda, tan poco serio y poco profesional”.

“A cada persona que me está fallando, lo van a pagar de una forma u otra. No se hace eso con una madre, ni con nadie en realidad. No sirve ser buena persona, la vida no recompensa a la gente buena” planteó.

La modelo, en un mensaje posterior aclaró algunos de sus dichos y planteó que “racias a la gente linda, que apoya, no juzga y simplemente es buena onda”.

“Esta semana me han fastidiado con un negocio y unas promesas, he perdido un ingreso con el que contaba, una marca y un trabajo por alguien que no valora y simplemente no es decente pero todo lo pagará antes o después” indicó.