Funan al marido de Katherine Orellana: acusan que drogó y golpeó a una mujer

Una denuncia que circula en redes sociales apunta contra el marido de Katherine Orellana, Jorge Cáceres, como el autor de una golpiza contra una mujer en Santiago. Caso que habría llegado hasta la PDI.

"Funen a este ... que el día sábado drogó a una amiga, robó y golpeó. Es del manzanal, para que tengan cuidado, la PDI y la policía lo anda buscando. Si saben den aviso", dice el post que se ha viralizado con imágenes de Cáceres.

El programa Intrusos de La Red, conversó con la víctima que prefirió reservar su identidad. Según contó, el fin de semana salió con un grupo de amigos a tomarse unos tragos al cerro, donde habría estado Cáceres.

"Cuando nos íbamos, le dije que me llevara por $2 mil porque me dijo que era Uber (...) parece que me echó algo en el trago, entonces después perdí el conocimiento y no desperté hasta el otro día en un lugar abandonado, en "la San Ramón", donde desperté con vidrio porque algo me acuerdo de que lo habían baleado", contó.

La mujer también dijo que Cáceres le exigía sacar dinero de alguna cuenta, pero no recuerda mucho más de eso.

Consultada la ex Rojo, Katherine Orellana, por este caso, comentó que no cree que Jorge haya sido capaz de algo así. "Si fuera así, lo primero que él tiene que hacer es aceptar que tiene una enfermedad y después empezar el otro proceso que es mucho más largo", agregó.

Hace unas semanas, tanto ella como su marido fueron formalizados por violencia intrafamiliar y quedaron con la orden de restricción.