Lucasfilm congelaría los spin off de "Star Wars" tras el fracaso de "Solo"

La saga "Star Wars" estaría pasando por un complicado momento, ya que el mal resultado de la cinta "Han Solo: Una historia de Star Wars" implicaría el congelamiento de otros spin off que tenía contemplado LucasFilm.

Según lo informado por Collider , la productora habría suspendido la realización de otras películas sobre Han Solo, Obi-Wan Kenobi y Boba Fett, las que iban a completar una saga de personajes que rodeaban la historia central.

Pese a esto, la nueva trilogía de la saga principal que desarrollará Rian Johnson, el director y guionista de "The Last Jedi", no se verá afectada.

"Solo" no ha sido el éxito de taquilla que se esperaba. Pese a tener una buena promoción, la cinta protagonizada por Alden Ehrenreich, Donald Glover y Emilia Clarke no ha logrado llenar las salas de cine.

De confirmarse esta suspensión, los fanáticos deberán lamentar especialmente la cancelación de la película sobre Obi-Wan, la que estaba en manos del director Stephen Daldry.