Johnny Depp: "Caí hasta lo más bajo que se podía"

El actor estadounidense Johnny Depp (50) reconoció el mal momento que está viviendo, marcado principalmente por sus millonarias deudas y la depresión tras su divorcio de la actriz Amber Heard.

En una entrevista a Rolling Stones, la estrella cinematográfica admitió que cayó en una "aguda depresión" luego del quiebre matrimonial, el que estuvo acompañado de las dificultades económicas.

"Caí hasta lo más bajo que se podía", dijo, agregando que "el próximo paso era: 'Vas a llegar a algún lado con los ojos abiertos y vas a salir de allí con ellos cerrados. No podía soportar el dolor en mi día a día".

Luego que su ex lo demandara por su puestos episodios de violencia ocurridos durante su relación, se supo que había dilapidado su fortuna estimada en US$ 650 millones. A esto se sumaron denuncias de sus ex asesores y problemas con el pago de los impuestos.

Por sus gastos en alcohol, Depp reconoció que eran mayores de los que se afirmaba en un pricipio "Es insultante decir que gastaba US$30.000 al mes en vino. Porque era mucho más", expresó.

El actor afirmó que el gran escape que tuvo en medio de la crisis fue la música y a la banda Hollywood Vampires, creada junto a Alice Cooper y Joe Perry. A esto también se sumó la escritura de sus memorias.

"Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas", señaló.