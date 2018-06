Kika Silva reveló que fue víctima de acoso

08:38 La animadora contó en "Vértigo" que el hecho fue protagonizado por un cercano y que aún no es capaz de enfrentarlo. "Uno se excusa, cree que nunca pasó, se echa la culpa", dijo.

La animadora Kika Silva confesó haber sido víctima de acoso sexual.

En el programa "Vértigo", la ex reina de Viña dijo que el hecho fue protagonizado por un cercano en una fiesta mientras ella estaba durmiendo.

"Viví una situación extraña que yo creo que lo ha vivido el 99% de las mujeres", dijo. "Uno se excusa, cree que nunca pasó, se echa la culpa", agregó.

La joven contó que "después de un tiempo, conversando con gente, recordando que había vivido una situación de acoso, me tenía muy nerviosa (...) Hoy día estamos entendiendo que no es normal".

Silva expresó que aún no logra enfrentar a su agresor. "Son sentimientos encontrados, uno tiene la duda, me habré equivocado yo, me habré confundido".