Paul McCartney hizo historia en el Carpool Karaoke de James Corden

10:55 Pasearon por Liverpool y el ex Beatle dio un concierto improvisado, con himnos como "Hey Jude".

El beatle Paul McCartney hizo historia al subirse al "Carpool Karaoke" del programa del británico James Corden, una sección en la que enseñó el Liverpool de su infancia y dio un concierto improvisado, con himnos como "Hey Jude", para coronar los 20 minutos más emotivos y celebrados del programa.

La sección, que se emitió el jueves en televisión y de la que se hacen eco hoy los medios británicos, forma parte del "The Late Late Show" de James Corden, un programa de humor de la cadena CBS, que ha rodado una serie de episodios especiales en el Reino Unido.

El presentador paseó en auto con el mítico bajista de los Beatles por la ciudad de origen de la banda -Liverpool, al noroeste Inglaterra-, un encuentro que comenzó con los dos cantando el clásico "Drive My Car".

El segundo himno que interpretaron fue "Penny Lane", tras el cual se acercaron a la calle que le da nombre y a la peluquería que se menciona en el primer verso del tema, en cuya pared pendía una fotografía de un joven John Lennon cortándole el pelo a McCartney.

A la salida del local, una multitud se agolpaba para saludar a la leyenda, que no dudó en estrechar la mano de los más fanáticos.

De nuevo en el auto, McCartney confesó que esperaban que los Beatles duraran "apenas 10 años, pero sigue estando ahí, sigue siendo relevante".

Las primeras lágrimas llegaron cuando un emotivo Corden explicó que había escuchado "Let It Be" por primera vez junto a su abuelo, quien le dijo que era la mejor canción de la historia, por lo que agregó que, si él estuviera vivo, "estaría emocionadísimo con esto".

Después, los dos fueron a la casa donde McCartney vivió en su adolescencia y recordó dónde solía escribir con Lennon y los comentarios de su padre sobre una de las primeras canciones que compusieron juntos, "She Loves You".

Para finalizar, Corden orquestó una magistral aparición del músico en uno de los pubs de la ciudad.

Paul McCartney emergió con una banda desde detrás de un telón y empezó a tocar varios de los himnos fundadores de los Beatles, como "A Hard Day's Night", "Obladi Oblada" o "Love Me Do", el primer sencillo de la mítica banda que cambió la historia de la música.

Para concluir, el músico le pidió a Corden que se uniera para cantar "Hey Jude" ante una multitud emocionada por la presencia de McCartney en el local, que todavía hoy levanta pasiones, y es que la aparición del antiguo beatle en el programa ya ha sido tildada en las redes sociales como una de las mejores de la historia.