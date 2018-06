Millaray Viera justificó su apoyo al movimiento feminista: "Nos están matando"

“Me parece maravilloso y hay que apoyarlo con todo, nadie tiene que restarse. Hay que ser bien majadero y aclarar la definición de feminismo porque todavía veo cierta ignorancia. (…)En ningún caso el feminismo busca la superioridad de un género por sobre otro. Lo que se busca es igualdad. ¿Y quién no quiere la igualdad de género? Dime tú”, comentó Millaray Viera la nueva panelista del matinal “Mucho Gusto”, refiriéndose a la explosión del movimiento feminista en el país y a su opinión sobre cómo se está entendiendo en la sociedad.

Con ello, reiteró que es el momento para que sucediera. “Me alegra muchísimo por las generaciones que vienen y por mi hija Julieta, que es la feminista number one. A veces llega con historias y me dice ‘mamá, un compañero no me deja jugar fútbol. Y yo le dije que era muy machista de su parte’. Tiene 9 años. Es una niña evolucionada y muy sensible, muy inteligente. Yo la admiro muchísimo”, comentó a Glamorama.

Además, insistió en que esta conciencia debería expandirse entre todos y todas, sobre todo a quienes tienen niños. “Todo es injusto para nosotras. Nos pagan menos, pagamos más. Y nos violentan. Perdona que lo diga así, tan crudamente, pero nos están matando, nos están violando. Eso está pasando y no hay que hacernos los tontos”, concluyó.

Por otro lado, también critico la imagen física que se exige en la televisión, reconociendo que si bien, no se habla de forma abierta, existiría una presión. “Yo no sé qué mujer con una talla más grande tiene una gran relevancia en la tele. Eso da para cuestionarse hartas cosas. No perdona tallas más grandes, no perdona la edad. La tele y la sociedad”, concluyó.