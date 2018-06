Adriana Barrientos y movimiento feminista: "A mí no me representa"

15:58 "El tema del feminismo y tratar de esta manera me parece que no va por lo menos conmigo" dijo la modelo.

La modelo Adriana Barrientos, se refirió en dichos que consigna el sitio Alfombra Roja al movimiento feminista, de que dijo sentirse alejada.

“El tema del feminismo y tratar de esta manera me parece que no va por lo menos conmigo. A mí no me representa, me siento mucho más identificada con la causa de la diversidad” dijo la “Leona”.

La modelo además contó un incidente que tuvo en cierta oportunidad.

“Tuve un problema. Estábamos marchando por la diversidad y hubo un grupo que de verdad era ‘feminazis’ impidiendo la marcha y las protestas” expresó.