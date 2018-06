Doctora Cordero tras el atropello que protagonizó: "No estaba ni arrancada ni huida"

La doctora María Luisa Cordero entregó su versión del accidente de tránsito que protagonizó ayer en Las Condes, el que dejó a una mujer lesionada y terminó con ella detenida siendo acusada de no prestarle ayuda a la afectada.

En su programa Sentido Común de radio El Conquistador , la psiquiátra señaló que todo ocurrió en la salida de su edificio, y que la persona a la que arrolló es una asesora del hogar de un sector vecino. También afirmó que estaba saliendo para participar de la grabación del programa "Síganme Los Buenos" de Julio César Rodríguez durante la tarde.

"Yo no iba escuando música, iba en silencio y de repente veo una señora, una persona acosada encima del capó del auto, por Dios santo (...) paré el auto, me bajo y digo '¿qué pasó?'. Entonces cuando yo le hablo ella se va al suelo", expresó.

Cordero afirmó que la recogió y que fue ayudada por el conserje del edificio. "Ahí yo la dejé en una plancha de cemento para que no se le congelara el trasero por el paso", expresó.

La médico aseguró que la afectada no cojeaba. "Yo la recogí y se fue caminando con la marcha simétrica", agregando que ella "no me interpeló, no me gritó".

Tras esto, la panelista de "Mentiras Verdaderas" dijo que habló con el conserje y puso de pie a la mujer atropellada, quien según ella "caminaba perfectamente". Luego de esto dejó encargado que se comunicara con la jefa de la afectada y decidió partir a la grabación del programa.

Cordero añadió que en ese momento no se dio aviso a Carabineros, agregando que "de ahí llamaron a la patrona y comenzó el show".

La polémica opinóloga afirmó que el resto del día, hasta la detención por parte de Carabineros, estuvo tranquila "porque no estaba nerviosa, ni arrancada ni huida".