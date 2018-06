Líder de Tool y A Perfect Circle fue acusado de violar a una adolescente

El cantante y compositor estadounidense Maynard James Keenan, conocido por ser el líder de las bandas de rock Tool y A Perfect Circle, fue acusado de haber violado a una adolescente hace casi dos décadas.

La acusación anónima se difundió en Twitter a través de una cuenta llamada @IWas17HeWas36 (Yo tenía 17, él tenía 36) y relata hechos que habrían ocurrido el año 2000, tras un show del artista junto a Nine Inch Nails.

Según la denuncia, la joven de por ese entonces 17 años, había ido al concierto junto a su novio y logró entrar a los camerinos. Tras la presentación ella fue llamada por una mujer, quien le habría ofrecido ir a conocer a la banda pero sola.

Luego, según su relato, se encontró con Keenan -que por aquella época tenía 36 años-, quien la habría forzado a tener relaciones sexuales en el bus de la banda.

"Me quitó los pantalones y me penetró. No hubo ningún tipo de previa. Esto no era sobre sexo, era sobre violarme lo más rápido posible. Me penetró sin condón, mientras yo estaba paralizada en silencio. No estaba drogada. Estaba sobria y en mis cabales. No hubo consenso. Él se aprovechó de mi miedo para violarme. Me costó años procesar lo que había ocurrido", expresó.

La mujer afirmó que los movimientos #MeToo y Time's Up, que desde hace meses están llamando a denunciar los casos de acoso y abuso sexual, la motivaron para presentar la acusación.

Hasta ahora ni Maynard James Keenan ni las bandas a las que pertenece han emitido alguna declaración sobre las acusaciones.