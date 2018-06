A Kim Kardashian "ya no le gustan" las selfies

Conocida por ser la reina de las selfies, Kim Kardashian tomó una decisión al respecto.

La estrella de televisión ya no quiere saber nada de los autorretratos, sino vivir el presente y no pasar tanto tiempo en su celular.

Quien años atrás publicara un libro completo de autorretratos, "Selfish", declaró en una entrevista con This Morning UK que "ya no me saco más selfies. Realmente ya no me gustan".

"Es como que ya lo superé. No todo se trata de estar ahí sentada sacándome selfies en el teléfono", agregó.

La esposa de Kanye West sostuvo que "simplemente me gustaría disfrutar más del tiempo real. Solía dedicar gran parte de mi tiempo a hacerme 'selfies', pero ahora ya no me importan las imágenes, ya no estoy tan pegada a mi teléfono como antes".