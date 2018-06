Loreto Aravena se defendió de las críticas por echarle limón a un ostión: "Vayan a postear tortura a otro lado"

Polémica generó un video que compartió Loreto Aravena en sus redes sociales, donde le coloca limón a un ostión y le demuestra a su hija cómo se mueve.

La publicación con más de 88 mil reproducciones y más de mil comentarios, causó la furia de algunos seguidores. "Comido mientras agoniza", "tortura", "todo ser vivo merece ser respetado ese es el punto todo lo que esté vivo siente dolor igual que ustedes", "que cruel", entre otros.

Tras la ola de comentarios negativos que recibió la actriz, agregó un post entre tantos mensajes, en donde explicó que subió el video no para polemizar, sino porque le pareció "increíblemente fresco (el ostión).

"Además por la reacción de mi hija fascinada con el acto reflejo, según sé, el ostión no tiene un sistema nervioso central, tiene uno tan sencillo que solo tiene reflejos y lo mataron antes de ponerlo en la concha".

Como los mensajes en su contra continuaron, la actriz de Canal 13 decidió compartir otro extenso mensaje:

“Primero: NO SOY VEGANA, segundo: el ostión es de un excelente valor nutricional. Tercero: es un molusco! Cuarto: soy un ser humano que necesita de esta nutrición y mi hija que está en pleno crecimiento también, no soy de la idea de no comer nada vivo, como huevos, pescados y algunas carnes, me preocupo de comprar productos orgánicos y de preferencia aquellos que han tenido ‘bienestar animal’ libres, sin hormonas ni antibióticos, etc.

Y agregó, “vayan a postear de ‘tortura’ donde realmente deben hacerlo! En foros sobre los ecuatorianos torturados, sobre lo que ha hecho Trump con los inmigrantes o DDHH porque cuando se comen la empanada de queso/ostión no ‘sufren menos’!”.