Carola de Moras sufrió violencia psicológica en una relación: "Uno pierde la voluntad"

La animadora de la "Mañana de CHV", Carolina de Moras, relató la dolorosa etapa de su vida en que fue víctima de violencia psicológica por parte de una ex pareja.

El rostro dijo que "me costó años asumirlo y contarlo" y sucedió cuando trabajaba como modelo. Fue "cuando era más chica" y ocurrió "porque pequé de inocente", expresó.

De Moras contó que el hombre le controlaba los horarios, le hizo perder varias oportunidades de trabajos, la manipulaba, la criticaba por su físico y hasta la amenazó, entre otros episodios.

"Me pasó que tuve una relación en la que terminé pidiendo permiso para salir con mis amigas. 'Quiero salir con mis amigas', 'no'. Al principio era todo bien, maravilloso, espectacular, una relación muy buena. Pero de repente empieza a insegurizarse", relató.

"Empieza una relación muy controladora. Estas relaciones vienen acompañadas de agresividad. Es una transición que no te das cuenta, porque las mujeres cuando nos enamoramos se entregan al 100%. Piensas que mientras más das, das tu tiempo, tu espacio, tus libertades, mejor estás amando", agregó.

La conductora comentó que "en esa época trabajaba y trabajaba un poco fuera de Chile y acá. Era como 'pa' qué te vas a ir a trabajar afuera'. Si acá está todo bien, no necesitas irte'. Tú dices 'sí, en realidad, ¿para qué? Me voy a quedar acá, tengo mi relación, para qué la voy a descuidar.' Después '¿para qué vas a terminar conmigo si a ti nadie te va a pescar? Te vas a quedar sola'. De repente, una empieza a desconocerse a sí misma en el espejo".

La ex animadora de Viña sostuvo que "empiezas a sentir que no tienes el carácter ni la personalidad para trabajar, para desenvolverte. Miraba al cielo y decía la vida no puede ser esto, las relaciones no pueden ser esto. Uno sigue muy enamorada y genera dependencia al punto de que sale a comer y te eligen la comida. Uno pierde la voluntad absoluta", explicó.

La joven relató que "toma años darte cuenta que tu príncipe en realidad es tu verdugo, que es el gallo que te va a llevar a la guillotina (…) Uno se culpa a una misma. Me culpé muchos años porque fui yo la que me permití esto y la que me dejé violentar de esta forma".

De Moras confesó que muchas veces terminó la relación, pero al final terminaba diciendo "mejor vuelvo". "Era más duro estar separada que vivir este infierno adentro. Se ponen más pesados, más controladores, más amenazantes".

"La amenaza te genera un miedo, empiezas a vivir desde el miedo", agregó. "¡Voy a encargarme que te quedí sin pega¡ ¡voy a encargame que nadie más te quiera!’", recordó.