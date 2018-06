Antonella Ríos sobre su pololo de 21 años: "Su mamá tiene mi edad"

13:25 La actriz dijo que aún no conoce a su suegra en persona, pero que le gustaría hacerlo. Dice que la mujer de 44 años está feliz por esta relación entre ella y su hijo. "Ve que su hijo está contento y ve que yo estoy contenta", agregó.

Antonella Ríos ha estado en el ojo de la polémica desde que hizo pública su relación con el modelo Javier Muñoz de 21 años.

En una entrevista con Síganme Los Buenos, conducido por Julio César Rodríguez, la locutora radial confesó que su suegra tiene la misma edad que ella, 44 años. "Su mamá tiene mi edad. Chúpate esa mandarina”, sostuvo.

Ríos dijo que estaba preparada más o menos para saber dónde irían las críticas cuando compartió las primeras imágenes con su nuevo "pinche" y ahora pololo.

"Es así. La mujer con un joven podría ser tu hijo. Pero un hombre mayor con una mujer más joven, no existe esa cosa de que podría ser tu hijo, porque yo me pongo a pensar y claro, podría ser tu hijo, es decir, podrías haberlo engendrado, podías haberlo tenido en tu guata, todo ese rollo que no pasa con los hombres, porque es algo más externo", explicó la actriz.

Ríos ahondó más sobre su relación con su suegra, a quien aún no conoce en persona, pero le gustaría.

Afirmó que la madre del modelo está contenta con la relación. "Ella es una súper persona. No la he visto en persona. Pero por las redes, FaceTime o todas esas cosas”.

Ríos agregó que la suegra "ve que su hijo está contento y ve que yo estoy contenta. Y ve que todo está pasando muy rápido, como siempre, en mi estilo. Yo le digo a Javier: ‘Conmigo va a haber mucha adrenalina’. Todos los días hay una emoción fuerte. Pero estamos contentos y tranquilos”.

Eso sí, la actriz aclaró que nunca le dirá suegra, sino por el nombre. "‘Oiga, tía, vengo a pedirle la mano a su hijo’. No, no…”, acotó.