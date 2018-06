Mira la primera imagen de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en cinta de Tarantino

11:15 Los actores aparecen caracterizados para el rodaje de “Once Upon a Time in Hollywood”.

El actor Leonardo DiCaprio publicó la primera imagen del nuevo proyecto de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood", que protagoniza con Brad Pitt.

La cinta cuenta la historia de Rick Dalton (DiCaprio), una vieja estrella de westerns televisivos que buscará recuperar la fama perdida.

Junto a Cliff Booth (Pitt), su doble de riesgo, se acercará a una vieja conocida llamada Sharon Tate (Margot Robbie), en la vísperas de los hechos que culminaron con la muerte de la mujer a manos del clan liderado por Charles Manson.

El filme llegaría a los cines el 9 de agosto del 2019.