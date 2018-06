A los 89 años murió el papá de Michael Jackson, Joseph "Joe" Jackson, tras batallar contra un cáncer.

Su deceso se produce a sólo dos días que se conmemorara el noveno aniversario de la muerte del "rey del pop", que murió el 25 de junio de 2009.

Jackson, un guitarrista, dejó de lado sus propias ambiciones musicales para trabajar en plantas siderúrgicas y mantener así a su esposa y sus nueve hijos en Gary, Indiana. Pero superó por mucho sus propios sueños a través de sus hijos, en particular de su séptimo hijo Michael, un talento excepcional.

Liderados por el entonces pequeño prodigio y sus hermanos Jermaine, Marlon, Tito y Jackie, los Jackson 5 fueron una sensación instantánea en 1969 y se convirtieron en la primera fase del superestrellato de la familia. A lo largo de las siguientes décadas, millones escucharían las grabaciones de los Jackson 5 (que más tarde se llamaron The Jacksons) como grupo y como solistas y Michael llegaría a ser uno de los artistas más populares de la historia.

"Estamos profundamente tristes por el fallecimiento del señor Jackson y extendemos nuestras sentidas condolencias a la señora Katherine Jackson y la familia. Joe fue un hombre fuerte que reconoció sus propias imperfecciones y ayudó heroicamente a llevar a sus hijos e hijas de las plantas siderúrgicas de Gary, Indiana, al superestrellato mundial", dijeron John Branca y John McClain, coalbaceas del patrimonio familiar, en un comunicado.

"Papa Joe", como más tarde se le conoció, gobernó con una presencia adusta, intimidante e inquebrantable, tan indeleble que era parte de la cultura popular negra, incluso referenciada en canciones y series de TV. "Esto está mal, muy mal Michael Jackson. Ahora estoy furioso, realmente furioso Joe Jackson", rapea Kanye West en el éxito de Keri Hilson de 2009 "Knock You Down".

Michael y otros de sus hermanos alegaron haber sufrido abuso físico a manos de su padre.

"Actuábamos para él y él nos criticaba. Si uno se equivocaba, le pegaba, a veces con una correa, a veces con un interruptor. Mi padre era muy estricto con nosotros, realmente estricto", escribió Michael Jackson en su autobiografía de 1985 "Moonwalk".

LaToya Jackson llegó a acusar a su padre de abuso sexual a principios de los 90, cuando se distanció de toda su familia, pero luego se retractó y dijo que su ex esposo la había obligado a hacer tales declaraciones. Ella y su padre más tarde se reconciliaron.

Para cuando eran adultos, la mayoría de los hermanos Jackson lo habían despedido como su manager. Como era bien sabido, la relación de Michael y Joseph estaba fracturada; Michael veneraba a su madre Katherine, pero se mantenía alejado de su padre.

Sin embargo, durante algunos de los momentos más difíciles de su hijo, incluyendo su juicio de 2004 por presunto abuso de menores, Joseph estuvo a su lado, y Michael habló de su complicada relación en un discurso de 2001 sobre relaciones sanas entre padres e hijos:

"He empezado a ver que incluso la dureza de mi padre era una especie de amor, un amor imperfecto, por cierto, pero no obstante amor. Él me empujaba porque me amaba. Porque no quería que ningún hombre jamás menospreciara a su descendencia", dijo. "Y ahora con el tiempo, en lugar de amargura, me siento bendecido. En lugar de ira, he encontrado absolución. Y en lugar de venganza he encontrado reconciliación. Mi ira inicial lentamente ha dado paso al perdón".

En su autobiografía, Joseph Jackson admitió que fue un padre severo porque creía que era la única manera de preparar a sus hijos para el duro negocio del espectáculo. Sin embargo, siempre negó haber abusado físicamente de sus hijos.

Joseph Walter Jackson nació en Fountain Hill, Arkansas, el 26 de julio de 1929, el mayor de cuatro hijos. Su padre, Samuel Jackson, era un profesor de secundaria y su madre, Crystal Lee King, era ama de casa.

La pareja se separó cuando Jackson tenía 12 años. Él se mudó con su padre a Oakland, California, mientras que su madre se fue a East Chicago, Indiana. Cuando cumplió 18 años, se mudó a Indiana para vivir cerca de su madre. Fue ahí que conoció y se casó con Katherine Scruse.

En la década de 1950, trató de lanzar su propia carrera como guitarrista, pero se dio cuenta de que los músicos de verdadero talento en su familia eran sus hijos.

Lanzó un grupo en 1962 que incluyó a sus tres hijos mayores - Jackie, Tito y Jermaine - y dos vecinos, a los que reemplazó eventualmente con sus hijos Michael y Marlon, y los Jackson Five debutaron profesionalmente en 1966. Para 1969 habían firmado contrato con Motown, cuando su híbrido de bubblegum soul-pop creó una manía similar a la de los Beatles, con éxitos como "I Want You Back", "ABC" y "I'll Be There".

Michael, quien se unió al grupo a los 8 años, fue el mayor furor desde el principio. Con sus ojos brillantes, su gran energía, su voz excepcional y sus dinámicos pasos de baile, pronto se convirtió en el vocalista principal.

Joe Jackson deja a su esposa, sus hijos y más de una docena de nietos.