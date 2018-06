Eva Gómez y la supuesta frase de Rafael Araneda a Américo: "Si hubiera sido cierto me daría una pena negra"

Ayer La ex animadora del Festival de Viña del Mar salió al paso de un pasaje de la biografía del cantante, donde se asegura que el conductor dijo que "esta chiquilla no sabe mucho" en referencia a ella.

La ex animadora del Festival de Viña del Mar, Eva Gómez, se refirió a un pasaje de la biografía del cantante Américo, donde aparece mencionada en el recuerdo de su polémico paso por la Quinta Vergara en 2011.

El tema revivió luego que el periodista Mauricio Jurgensen, autor del texto sobre la historia del ariqueño, entregara la frase que el conductor Rafael Araneda le habría dicho al oído al artista, y que supuestamente desató su molestia por el "mal manejo" del evento.

"Le dijo que vamos cortando rapidito porque esta chiquilla no sabe mucho, así que vamos cortando porque viene Romeo Santos y despidámonos rápido. La chiquilla era Eva Gómez. ¡Fuerte!", relató Jurgensen al matinal "Bienvenidos".

A más de una semana de la supuesta revelación, Gómez entregó su punto de vista y aseguró que no tenía conocimiento del episodio, expresando su molestia por "salir al baile en una polémica que es entre Américo y el Rafa".

"Rafa me escribió hace dos semanas y me dijo que esto no es cierto", señaló la comunicadora al programa "Llegó tu Hora" de TVN.

Pese a esto, la española agregó que "cuando lo leo, si es que hubiese sido cierto, me da una pena negra, me siento muy ninguneada". "Yo venía del 'Diario de Eva', nadie daba un peso por mí", añadió después.

Gómez afirmó que lo que más le extraña de la supuesta frase de Araneda es que implicó una falta de experiencia suya. "Ese fue el primer año para todos, nadie tenía experiencia", puntualizó.

Sobre su relación con el animador en los tres festivales donde participó, la ex integrante de Chilevisión reconoció que "no éramos amigos" pero negó cualquier conflicto fuerte entre ambos.