Fernanda Figueroa: "Si tuviera realmente una depresión, me puedo hasta suicidar por un comentario"

La ex chica reality y modelo Fernanda Figueroa, se refirió a las críticas que recibió por parte de una usuaria en Instagram y que ella posteriormente funó por sus redes sociales. La mujer le decía que daba asco su delgadez y que lucía como "Peter La Anguila".

"La verdad es que sí me afectan todas esas cosas porquey entonces dije, 'pucha, a lo mejor lo que estoy haciendo no me está funcionando como yo pensé que me iba a funcionar'", comentó la modelo a AR13.

Figueroa se defendió en sus redes sociales tras el mensaje ofensivo que le llegó por interno y dijo que siempre ha luchado por subir de peso.

"Después del comentario volví atrás, me sentí súper triste, me 'achaqué',", dijo.

La mexicana radicada en Chile agregó que las personas no tienen realmente consciencia de sus palabras y ataques verbales en plataformas sociales.

. Yo me hubiese tomado diferente el comentario si ella me dice 'oye Fer estas delgada, cuídate', pero no que me dijera 'me das asco'", finalizó.