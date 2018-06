"Negro" Palma y dichos de Yamila Reyna en su contra: "Si hubiese sido yo el autor habrían pedido mi cabeza"

El relator y comentarista deportivo Claudio “el Negro” Palma, se refirió en La Cuarta, a las ofensas que recibió de parte de Yamila Reyna, por los dichos del profesional durante la transmisión del duelo entre Argentina y Nigeria.

Ayer la actriz ofreció disculpas en redes sociales, pero el relator entregó sus descargos por los dichos de la trasandina. “Yo estaba haciendo mi trabajo, que es lo que me corresponde, porque a los comentaristas se nos acusa siempre de tener la camiseta puesta, pero no es así… A mí, en lo personal, me importa un carajo lo que pase con Argentina en el Mundial” dijo Palma.

Lee también: Yamila Reyna se disculpó por furioso mensaje que lanzó contra Claudio Palma

Sobre Reyna, el comentarista dijo que “a ella no la conozco, sé que es actriz, pero no voy a criticar su trabajo ni nada… Yo estoy viejo, llevo 30 años trabajando en esto, tengo el cuero duro, pero eso no significa que deba aceptar ofensas gratuitas” y agregó que las palabras de Reyna no lo dañan, pero “no corresponde”.

Además Palma se puso del lado contrario en la situación. “Si hubiese sido yo el autor de esas publicaciones se habría armado un revuelo peor, y muchos habrían pedido mi cabeza, habrían repudiado de manera pública mi comportamiento en todas las plataformas”.