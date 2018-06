Nano Calderón se burló de Macarena Tondreau y su salida de TVN en redes sociales

El hijo menor de Raquel Argandoña, Hernán Calderón, se burló de Macarena Tondreau tras su salida del matinal "Muy buenos días" de TVN.

El joven empresario compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes donde se burló de la opinóloga.

Cabe recordar que hace meses atrás, Tondreau criticó algunas fotografías de Hernán en sus redes sociales, donde dijo que él "cosificaba" a las mujeres. Esto porque aparecía tocando el trasero de varias mujeres en su piscina.

Entre las publicaciones que subió a su Instagram Histories, Hernán se burla de la ex panelista con una imagen donde aparece "ella" dejando el canal y en otra, aparece un mensaje: "Si alguna vez te ofendí... me vale verga. Seguramente te lo merecías, no me arrepiento e incluso volvería a hacerlo".