Alfredo Alonso defendió a Maca Tondreau: "Los que predican tolerancia y libertad de expresión son los más intolerantes"

El publicista y productor de eventos Alfredo Alonso salió en defensa de su esposa, la opinóloga Macarena Tondreau, quien no renovó su contrato con TVN días después que emitiera polémicos dichos a favor de las torturas a los dos imputados por el crimen de Margarita Ancacoy.

En su cuenta de Instagram, el ex integrante del grupo Aleste le dedicó un mensaje a la ahora ex panelista de "Muy Buenos Días".

"Te admiro, te adoro y te respeto por ser una persona valiente y que dice lo que piensa... por ser honesta, trabajadora y de una sóla línea. Te felicito por no ser doble standard y por siempre dar la cara", escribió.

Tras esto, Alonso arremetió contra los ejecutivos del canal estatal, afirmando que "los que predican tolerancia y libertad de expresión son generalmente los más intolerantes y censuradores. Los que se ponen la capa de superhéroes son muchas veces los más cobardes".

"Pero la vida da muchas vueltas…. muchas vueltas. Me da una pena inmensa ver que después de más 9 años en el matinal te vayas sin ni siquiera poder despedirte al aire. Si no hay puntos de vista no hay debate y si no hay debate no hay democracia. Sigue siendo siempre como eres y no cambies nunca! Te amo", cerró el ex conductor de "TV Condoro".