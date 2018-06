Daniel Alcaíno y la demanda de la familia de Sarita Vásquez: "Cada vez que fue a nuestros programas participó en los sketch"

El actor Daniel Alcaíno, quien encarna al polémico Yerko Puchento en el programa "Vértigo" de Canal 13, respondió ante las demandas presentadas en su contra por la fallecida cosmetóloga Sarita Vásquez.

Los cercanos a la ex esposa de Gonzalo Cáceres, que ya habían ganado una acción legal en contra de la señal, anunciaron que nuevamente recurrirán a la justicia luego que ella fuese nombrada nuevamente en una rutina.

En declaraciones al matinal "La Mañana" de Chilevisión , Alcaíno afirmó que "yo creo que la gente es la única encargada de decirnos 'se les pasa la raya, no se les pasa la raya', pero generalmente los que nos dicen eso son los programas de farándula, pero la gente en la calle es cariño, es apoyo, dele más dele a los políticos dele a los otros".

Por la demanda, el actor expresó que "yo hago un personaje y no necesariamente lo que dice el personaje es lo que pienso yo.... Con esto agradecer a Sarita Vásquez porque cada vez que fue a nuestros programas estuvo con nosotros, participó en nuestros sketch, una vez incluso que me decía 'a mí llámenme, nómbrenme siempre'. e gustaba, participaba, así como participaba siempre con Viñuela y se reían también con ella y no de ella".

"Era una mujer muy alegre, muy simpática, nos invitó a su matrimonio incluso, con Gonzalo fueron personas que siempre estuvieron dispuestos con nosotros a hacer humor incluso hay imágenes en Canal 13 cuando sale de una torta para el cumpleaños número 10 de Yerko Puchento, nunca lo voy a olvidar, así que el recuerdo que tengo de Sarita Vásquez es con mucho sentido del humor, lo que pase con la familia después es cosa de ellos y de la justicia", expresó.