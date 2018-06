Francisca Merino y su hija modelo: "Debe ahorrar la mitad de lo que gana"

La actriz Francisca Merino habló de su chochera por el gran paso que dio su hija Amanda, de 10 años, quien se dedica al modelaje publicitario y que recientemente debutó con su primera campaña en solitario.

En una entrevista a LUN , la panelista del matinal "Bienvenidos" de Canal 13 explicó que la niña, que comenzó a aparecer en este tipo de actividades a los cinco años, es embajadora de la marca deportiva Everlast.

"No soy mamá-mánager, no me interesa que mi hija sea modelo ni le consigo trabajos. Lo que más me interesa es que sea profesional", expresó Merino.

La oponóloga también señaló que hay un acuerdo entre ambas sobre el dinero que se obtiene con el trabajo. "Debe ahorrar la mitad de lo que gana. El resto de la plata es suya y puede hacer lo que quiera porque le pertenece", señaló, agregando que tiene una cuenta en un banco para dicho propósito.