Maura Rivera y Yamna Lobos se reunirán para revivir a "Las Cocoteras" en "Rojo"

TVN confirmó el regreso de "Las Cocoteras", el recordado dúo musical conformado por las ex bailarinas de "Rojo" Maura Rivera y Yamna Lobos, el que se separó hace años por un quiebre en la amistad entre ambas.

La reunión se concretó luego de una "apuesta" de Lobos con el conductor Álvaro Escobar, la que al principio había quedado solo como una humorada.

Ante esto Rivera expresó que no la habían llamado para sumarse a una presentación, pero no le cerró las puertas a un reencuentro. "No me perdería jamás esta oportunidad de revivir 'Las cocoteras' porque le tengo mucho cariño", expresó.

El retorno de las figuras de la primera generación del programa de talentos ocurrirá este lunes, jornada en que el actual espacio iniciará su etapa de repechaje.