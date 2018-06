Leo Méndez Jr. contó que a los 9 años fue abusado sexualmente

Leo Méndez Jr, el hijo de DJ Méndez, reveló que sufrió un abuso sexual cuando apenas tenía 9 años, en un hecho que reveló a su familia hace poco tiempo.

Durante su participación en el programa "Vértigo", la celebridad afirmó que está pasando por un complejo proceso de descubrimiento personal, el que lo está llevando a pensar en una operación para ser mujer, lo cual aún no tiene completamente decidido.

"Hay días que paso encerrado en mi pieza y me siento en un cuerpo que no es mío", afirmó, señalando que en Suecia el proceso dura cerca de un año con apoyo psicológico para trabajar ante "un cambio irreversible".

Luego de esto, Méndez habló sobre la experiencia de abuso que vivió en su niñez, la que fue perpetrada por una persona que según él "ya no existe hoy en día", ya que quedó en coma y no despertó.

"Me puso en una situación súper fea, depresión, hasta hoy he estado reviviendo eso. Por eso yo fumo mucho cigarro, encuentro mi escapatoria con el cigarro, con encerrarme y no dormir", contó.

El integrante del docurreality "Los Méndez" afirmó que su familia se enteró de su abuso hace cerca de un años, agregando que "hasta hoy revivo ese momento, con distintos olores y ruidos".