[VIDEO] El round entre Cathy Barriga y Raquel Argandoña al aire en Bienvenidos

Esta mañana en el matinal Bienvenidos, la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga se contactó con el Canal para frenar unas declaraciones de Raquel Argandoña relacionadas a su trabajo.

Los dichos nacieron a raíz del fallo de Contraloría donde pedían al municipio frenar el uso excesivo de la imagen de la ex chica Mekano.

En el enlace que tuveron vía telefónica con la edil, Raquel Argandoña planteó una información presuntamente entregada por "cercanos" a Barriga, la que fue frenada de inmediato por la autoridad comunal.

"De lo que alcancé a escuchar Raquel, es lo más estúpido que he escuchado en la vida, que yo no podía contratar personas ni mas altas, ni más delgadas. Yo vivo con cosas serias, no vivo de rumores, pero lo encuentro muy poco serio, jamás había escuchado algo así (...) para mi mi rol es un trabajo que hago con respeto por sobre todas las cosas", afirmó la edil.

Argandoña le respondió y fue tajanate: "Sabía que esto le iba a molestar alcaldesa, porque es la verdad, y una de las cosas que me caracteriza a mi es que soy honesta".

La panelista agregó que el programa intentó comunicarse con la alcaldesa ayer, pero que no lo consiguieron. Sin emabargo tras sus declaraciones, el muncicipio se contactó de inmediato.

Las declaraciones emitidas por Raquel y que despertaron el enojo de Barriga, fueron que supuestamente se haría un evento en el municipio y aunque había una lista de animadoras cotizadas, fueron canceladas tres días antes del evento.

"Les dicen que lo sienten mucho porque no se pueden contratar mujeres que sean más flacas, ni más altas, ni más buena mozas que la alcaldesa, porque la única que tiene que figurar y destacarse la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga ¿Puedes creer?", dijo la panelista.