Daniella Chávez fue reclutada por un mánager en Estados Unidos: "Estoy feliz por esta oportunidad"

La conejita Playboy Daniella Chávez está feliz con una nueva oportunidad que le permitirá seguir expandiendo su carrera internacionalmente.

La modelo fue contactada por el conocido manager Paul Heyman, representantes de varias figuras del espectáculo en Estados Unidos, especialmente de la WWE.

"Él quiere hacerme una celebrity en Estados Unidos, quiere ser mi agente y trabajar conmigo y también mi imagen", relató la modelo a Intrusos

Aunque no es un requisito, dijo que durante estos meses ella se pondrá en forma y su meta es bajar unos cuatro kilos, además de sacar más musculatura. "No me lo pidieron. Es algo que yo decidí, quiero ir lo mejor físicamente posible a Estados Unidos, porque allá la competencia es mucho mayor", afirmó.

Heyman contó en entrevista con Lun que, "el trabajo de Daniella y su portafolio hablan por sí solos. Su habilidad para auto promocionarse y conectarse con la audiencia la convierte en un sueño para el marketing".

Chávez reconoce que se maneja muy bien en el área de marketing de redes sociales y que eso se ha evidenciado en su Instagram, por ejemplo. "Cuando comencé en esto y no era famosa, ya tenía muchos seguidores y luego empecé a salir en televisión e internacionalmente se fijaron en mis redes sociales. Estoy muy contenta de que se me den estas oportunidades", dijo.

La modelo ha sido portada en la revista Playboy en 2015, 2016 y 2017. Además, tuvo un programa fitness en México y actuó en una teleserie del mismo país.