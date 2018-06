Macarena Tondreau negó que María Luisa Godoy sea la culpable de su salida de TVN

17:27 La ex panelista de "Muy Buenos Días" salió a respaldar a la animadora, afirmando que "las redes sociales la están destruyendo mucho y no se lo merece".

La ex panelista de "Muy Buenos Días", Macarena Tondreau, salió a defender a la animadora del programa, María Luisa Godoy, esto luego que aparecieran rumores que la culparan por su salida de TVN.

En declaraciones al matinal "La Mañana" de Chilevisión, la rubia aclaró algunos puntos sobre el fin del contrato con la estación, el que se concretó días después que emitiera polémicos dichos que avalaron las agresiones contra los dos imputados por el crimen de Margarita Ancacoy en el barrio República.

"Solamente decir que me hubiera encantado haberme despedido en pantalla por el tremendo cariño que le tengo al programa, a la gente, al equipo... eso es lo que más me dolió, el resto bueno, que cada uno saque sus conclusiones", expresó Tondreau.

Tras esto, la ex panelista desmintió los rumores que aparecieron sobre Godoy, asegurando que ella no tuvo nada que ver en su desvinculación con el canal.

"Con la Mari no quedó ninguna mala onda, las redes sociales la están destruyendo mucho y creo que no se lo merece. Me hubiese gustado demostrar que ella no tiene nada que ver, la están culpando de algo en el que no tiene ninguna injerencia. Nosotras conversamos por teléfono desde el sábado y tengo la mejor de las ondas hacia ella", expresó.

Tondreau también aseguró que no recibió ninguna indicación a través del sonopronter el día en que entregó sus cuestionados dichos.