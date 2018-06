Leonor Varela se suma a las críticas contra Nicolás López

20:09 La actriz trabajó con el cineasta acusado de acoso y abuso sexual por 8 mujeres -según reveló esta jornada la revista Sábado-, y no tuvo muy buenas palabras para él.

La destacada actriz nacional Leonor Varela, fue la última en sumarse a los descargos desde el mundo del arte y del cine en contra de Nicolás Lopez, sobre quién hoy se publicara un reportaje en la revista Sábado que da cuenta de diversas acusaciones por acoso y abuso sexual, acorde -al menos- ocho mujeres.

Varela escribió en su cuenta de Twitter "Que heavy lo tuyo Nicolas Lopez ???? Por haber trabajado contigo no me sorprende lo q se dice aqui. Todo mi apoyo para las valientes actrices que hablan.

Aunque a mi nunca me tocaste (contrariamente a lo q le decías a mucha gente) es hora de hacerte cargo de una actitud nefasta".

Otra que ya se había pronunciado era la también actriz y cantante Andrea Velasco, quien escribió por el mismo medio "Mi más profundo y total apoyo a mis compañeras víctimas de Nicolás López de abuso sexual, sicológico y laboral. Gracias @Revista_Sabado por contar la verdad. Que esto sirva para avanzar hacia un trato justo y con respeto para nosotras las mujeres".

Por su lado la actriz Elvira Cristi escribió "Mi apoyo incondicional a las valientes mujeres que denuncian y dan su testimonio no es fácil....pero acá están dando la cara...para que NO vuelva a pasar.... gracias por no tener miedo ????".

La comediante Natalia Valdebenito dejó todo claro con un escueto pero directo "¡TODOS VAN A CAER! ??" y Nicolás Copano señaló estar "Asqueado con lo de Nicolás Lopez. Realmente. Las descripciones de los comportamientos son intolerables. Lees el articulo de @Revista_Sabado y es barranca abajo".

Desde la vereda músical Denisse Malebrán dijo "Por favor léanlo. Hay tantas conductas repulsivas, abusivas, discriminatorias y normalizadas en un entorno perverso, que sorprende la impunidad en la que se desenvuelve. Gracias por la valentía de quienes lo denunciaron????que se arriesgaron frente al poder con el que se valida??"