Netflix pone "bajo revisión" nuevo proyecto de Nicolás López tras denuncias

Luego del reportaje de Revista Sábado , donde se conoció que ocho mujeres acusan al director Nicolás López por diferentes episodios de acoso laboral y abuso sexual, la plataforma de streaming Netflix anunció que revisará el último proyecto del cineasta.

“Netflix ha licenciado varias películas de Nicolás López en el pasado y tenemos un acuerdo para uno de sus nuevos proyectos, el cual se encuentra ahora bajo revisión”, establece un documento revelado por El Mercurio.

Ayer el cineasta negó los dichos de varias actrices que trabajaron con él y relataron duros episodios. "Defiendo el derecho de denunciar cualquier tipo de abuso. Pero no entiendo lo que está pasando ni el quiebre de relaciones de confianza y cariño de años. Si a veces he sido desubicado, pido perdón. Pero no soy un acosador ni un abusador", dijo.