Javiera Contador dejó película ligada a Sobras: "No quiero estar en un lugar donde tantas mujeres se han sentido incómodas"

La actriz Javiera Contador abandonó la película "Hazte hombre", cinta dirigida por Gabriela Sobarzo pero que está ligada directamente a la productora de Nicolás López, "Sobras".

Aunque ayer el director anunció que dejó "Sobras", proyecto que creó cuando tenía 12 años, debido al reportaje donde ocho mujeres lo denunciaron por acoso laboral y abuso sexual, la actriz tomó la decisión porque dice no sentirse cómoda con todo lo que ha pasado.

"Me siento más cómoda estando fuera del proyecto. Me parece que no están los tiempos, no tengo por qué dudar de lo que dicen las chiquillas y así lo siento no más", comentó.

En entrevista con Lun , Contador explicó que el proyecto se lo presentaron como algo de Nicolás López, pero que nunca tuvo una reunión con él. Afirmó que tampoco es su amiga ni tiene ningún tipo de relación con el cineasta.

"Ha sido raro, incómodo. Yo soy súper alineada con el que caigan todos y que las cosas se sepan. Creo que Nicolás merece una legítima defensa, que tiene derecho a réplica, pero yo no quiero estar en un lugar donde tantas mujeres se han sentido así de incómodas, no quiero", agregó.

Contador sostuvo que su decisión es algo demasiado íntimo y personal. "No me parece que es el minuto para entrar a trabajar a una productora que tiene esta situación". Finalmente agregó que "no creo mucho en los linchamientos públicos. Peró sí creo en la justicia. Son denuncias graves y hay que investigralas".