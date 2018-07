Daniela Aránguiz: "No llego al matinal a hacer el papel de tonta"

La ex chica "Mekano" Daniela Aránguiz, se refirió en conversación con La Cuarta, a su llegada al matinal La Mañana de Chilevisión.

"He estado preparándome en actualidad, mirando los temas que importan en el país, porque no es lo mismo que en un programa de moda o espectáculos. No llego al matinal a hacer el papel de tonta sino a sumarle a un espacio que ve mucha gente" dijo Aránguiz.

Aránguiz además dijo que siente haber dado vuelta la página respecto de su anterior paso televisivo y planteó que "si te quedas pegada bailando 'La Cocotera' es lo único que vas a hacer, pero si haces otras cosas, te llaman".

"Me dijeron que fuera precavida, pero genuina. No quiero ocupar el lugar de nadie y prefiero que me quieran poquitos por lo que soy, a muchos por inventar un personaje" dijo.