Belén Mora recordó cuando Nicolás López "le agarró una pechuga muy fuerte"

La actriz Belén Mora recordó un episodio que vivió con el director Nicolás López, cuestionado tras las denuncias de acoso y abuso sexual.

La comediante de "Morandé con Compañía" dijo que sucedió en 2010, cuando ella trabajaba en un pub en Concepción, hasta donde llegó el realizador para la premiere de su película "Que Pena Tu Vida".

"En un minuto le pregunto a Nicolás, quien en ese entonces no sé qué edad tenía, si necesitaba algo, y me agarró una pechuga muy fuerte, a lo que yo respondí con un cachuchazo bien dado".

La artista dijo que no quiso contar su experiencia a la revista Sábado, ya que "no encontré prudente comparar mi episodio con los episodios de otras mujeres que fueron mucho más fuertes y que se sintieron efectivamente muy vulneradas".

"Yo reaccioné altiro y no fue nada traumatizante ni nada por el estilo. Por eso no quise ensuciar otros testimonios con mi testimonio. Pero sí, efectivamente eso me pasó", agregó.

Mora contó que años después lo enfrentó por redes sociales. "Le dije '¿te acuerdas de mi cuando me agarraste una pechuga?' y están sus respuestas, que son un poquito impactantes".

"Siempre agarro pechugas. Es una señal de afecto", le respondió el director de "No Estoy Loca". "Y fue traumante/mala/onda/desconcertante?", fue otra de sus respuestas.