Coté López cerró su Instagram y se despidió con sincero mensaje

La ex modelo María José "Coté" López anunció por Instagram que cerrará su cuenta temporalmente debido a que notó que pasa mucho tiempo con su celular.

La esposa del futbolista Luis "Mago" Jiménez compartió una sincera despedida antes de desaparecer del mundo virtual, noticia que dejó muy triste a sus miles de seguidores.

"Hola mi gente linda. Este es un saludo para despedirme por un rato de insta... en mi vida no me gusta ser dependiente de nada y menos tener vicios... y creo que Instagram y el celular se volvió uno, porque aunque no esté subiendo fotos, constantemente estoy mirando el cel y no me gusta", escribió.

La rubia y estudiante de sicología, explicó que la decisión la tomó después de ir a un restaurante, donde vio que en todas las meses las personas estaban con el celular.

"No quiero llegar a eso por lo que considero necesaria una desintoxicación... me auto diagnostiqué y ahora me auto terapiaré jajajajjaa nos vemos por ahí quizás donde mi bebé @luisjimenezok o cuando me sienta completamente libre del celular y vuelva... adiós mi gente hermosa, dejen de pelear y sean felices!!! hay más para ser felices que para estar triste…VOLVERÉ”, agregó junto a una sonriente selfie.