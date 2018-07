Carolina de Moras y sus dichos sobre Nicolás López: "No estoy justificando a nadie"

La animadora Carolina de Moras tuvo que salir a aclarar el alcance de sus dichos sobre el director de cine Nicolás López, quien fue acusado por varias actrices de acoso sexual y laboral.

La comunicadora salió al paso de las palabras que emitió ayer en el matinal "La Mañana" de CHV, donde habló de su experiencia con el realizador, con quien trabajó en la serie "Transantiaguinos" de Canal 13.

"Lo que yo puedo decir por mí, por lo que conozco a Nicolás, es que él, claro, es de tallas subidas de tono, de tallas que cualquier persona puede mal entender, pero es su sentido del humor", señaló en aquella oportunidad, agregando que "si Nico me tiraba una talla, yo lo entendía como una talla, nunca me sentí violentada, nunca me sentí pasada a llevar".

Esto generó una ola de críticas en las redes sociales, donde la frase "sentido del humor" fue interpretada como una defensa a López. Pamela Díaz, quien matiene un enfrentamiento mediático con De Moras, se sumó a los cuestionamientos y afirmó que "te aseguro que no es humor lo que vivieron (las víctimas)".

Un día después de sus declaraciones, la conductora del último Festival de Viña del Mar aclaró sus dichos y negó que haya defendido a López.

"Yo conté lo que a mí me pasó y cómo yo lo conocí, no estoy justificando a nadie. Yo dije 'lo conocí y era así, así y así' y es lo que yo conozco. De ahí a lo que haya pasado después, estoy hablando de hace 15 años atrás, yo no tengo nada que decir. Yo estoy contando mi punto de vista y lo que yo viví con él, no estoy justificando a nadie. Entonces entendamos las cosas que escuchamos", expresó al programa "Intrusos" de La Red.

La conductora dijo que el director "es un gallo irónico, es un hombre con un humor duro, negro y es lo que yo vi de él. No estoy diciendo entonces que justificamos y comprendemos porque es un humor diferente. No entiendo por qué tratan de hacer polémica".

De Moras agregó que "(todo) se entiende muy bien, y para quienes no lo quisieron entender bien se los repito nuevamente: yo, simplemente, conté una historia de lo que yo viví".