Cathy Barriga reafirmó episodios de violencia en su antigua relación con Ronny "Dance"

La actual alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, reafirmó que vivió episodios de violencia en su antigua relación con Ronny Munizaga, más conocido como "Ronny Dance" en el espacio televisivo Mekano.

“Reviso las imágenes de esos años, y me doy cuenta que siempre tenía los ojos llenos de lágrimas. Tenía una mirada triste, porque lo que me pasaba era un secreto a voces. Muchas personas se encargaron de que esto no saliera a la luz”, confesó Barriga a Intrusos de La Red.

En el mismo programa, Romina Sáez, compañera de Cathy en esos años de Mekano, reconoció que fue testigo de uno de los episodios de violencia por parte de Ronny hacia la bailarina.

El hecho del que ella fue testigo ocurrió en una fiesta del canal cuando "Dance" llegó con un amigo y no con su polola. Fue ahí cuando ella lo encaró por su decisión y él la habría tomado bruscamente y empujado al camarín.

“Ella empieza a gritar, le decía suéltame por favor. En ese minuto se mete Romina, ella le gritaba ‘suéltala desgraciado’”, contaron en Intrusos.

Cathy Barriga recordó que dejó el espacio luego que nadie hiciera nada para ayudarla, ni siquiera el mismo programa juvenil. “Se le bajó el perfil a esta violencia”, dijo y acotó que Ronny siguió por varios más en el extinto programa.