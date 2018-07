Paz Bascuñán sobre Nicolás López: "Es un amigo y no soy capaz de darle la espalda"

La actriz Paz Bascuñán rompió el silencio luego que ocho mujeres acusaran al director Nicolás López de acoso y abuso sexual.

La protagonista de "Sin filtro" y "No estoy loca", con gran éxito comercial, había sido cuestionada por no referirse a las denuncias contra el realizador. Hoy, mediante una declaración en sus redes sociales, la artista dijo que "no he hablado porque no me han salido las palabras".

"Cuando sientes dolor, es fácil que te equivoques porque tienes rabia, pena, asombro y mientras eso no decante un poco para poder expresarse con claridad, es mejor esperar", agregó.

La actriz agregó que "no vi las señales de mujeres que se sentían abusadas a mi alrededor y eso me duele. He sido una persona atenta y dispuesta a ponerme al servicio de quien necesite ayuda, lo saben quienes han compartido conmigo amistad y trabajo".

"Entiendo que las personas que viven situaciones de abuso, las viven en el silencio, incluso más, desde afuera, uno podía pensar que había relaciones de cercanía o amistad", continuó Bascuñán, quien agregó que condenaba todo tipo de abuso y que solidarizaba con las víctimas.

"Nicolás es un amigo y no soy capaz de darle la espalda en un momento así. Pero es él, cómo adulto, quien se debe responsabilizar", añadió.

Luego de esto, la actriz afirmó que conoce y siente cariño por las mujeres que denunciaron al director. "Jamás encubriría un abuso porque va completamente contra mis valores. Sólo espero un proceso justo que investigue a fondo, para que cada persona se haga cargo de las consecuencias de sus actos", cerró.

Bascuñán está casada con el español Miguel Asensio, productor y mano derecha de López en la productora Sobras, a la que el cuestionado realizador renunció el fin de semana.