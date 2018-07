Ingrid Cruz no olvida el feo pelambre de su ex Nelson Tapia contra ella: "Fue una desfachatez"

12:00 La actriz recordó el episodio en que el exarquero de La Roja habló mal de ella al interior de un reality. "Yo no hablo mal de mis ex parejas en público", indicó.

Ingrid Cruz recordó un episodio que protagonizó su ex pololo, Nelson Tapia, ex arquero de La Roja y que al parecer la marcó para siempre. Ellos mantuvieron una relación de dos años a fines de la década de los 90.

La actriz participó en el programas "Más vale tarde" de Soledad Onetto, donde en la ronda de preguntas que debía responder "sí, no o jamás", le preguntaron si tendría un remember con Tapia.

"Jamás. ¡Sazatá! Jamás”, dijo tajante Cruz. Cuando Onetto afirmó que no sabía de ese romance, la actriz respondió, "" y contó qué fue lo que había pasado.

Cuando Tapia estuvo en el reality Mundos Opuestos en 2012 le dijo a Sebastián Roca que la actriz le hizo gastar mucho dinero durante su relación.

(...) no estaba viendo el programa y me acuerdo perfectamente cómo me enteré. Después vi justo lo que hablaba de mí, porque hace esos (hace un gesto con la mano), entonces no había el contexto completo”, relató la actriz.

La protagonista de varias teleseries de Mega afirmó que desde los 21 años que trabaja, por lo que siempre ha sido independiente.

. La cagaste, porque yo no hablo mal de mis ex parejas en público. Quizás hay algunos de los que puedo hablar mal en privado. Hay algunos de los que he dicho ‘mira este desgraciado’. Pero que lo haya hecho público, y además con algo con plata, qué bajo, qué ordinario. ¡”, finalizó.