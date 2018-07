Pamela Díaz por Daniela Aránguiz: "Yo no vivo de mi marido"

La animadora Pamela Díaz reiteró sus críticas por la llegada de Daniela Aránguiz al panel del matinal "La Mañana" de Chilevisión.

En declaraciones al programa "Intrusos" de La Red, la comunicadora se refirió al arribo de la ex integrante de "Mekano", quien fue considerada como una reemplazante suya en el espacio.

"Yo obviamente no la encuentro una persona querida. Tiene un montón de puntos encontrados con mucha gente. Lo último pasó en 'Vértigo', donde fue la primera en salir y lo que pasó en 'Intrusos' con ella, el tema de sus redes sociales... ¡no estoy descubriendo América po'h!", señaló.

Por las comparaciones con Aránguiz, Díaz se preguntó con ironía "¿(nos parecemos) en los cuernos?". No, estamos equivocados. Yo tengo cinco hijos, ella todavía no se separa, yo me separé, yo vivo de esto, yo no vivo de mi marido", expresó.

Díaz afirmó que "hay muchas que se quieren parecer a mí pero no les va bien".