Sergio Lagos aclaró su vínculo con el hijo que tuvo fuera del matrimonio

El periodista Sergio Lagos salió a aclarar algunos detalles sobre el vínculo que mantiene con el hijo que tuvo fuera de su matrimonio, esto luego que la mamá del niño lo acusara de haberlo abandonado por casi un año.

Todo comenzó con una publicación de Instagram de Catalina Lasen, quien afirmó que el animador de "Sigamos de largo" de Canal 13 no se ha contactado para saber cómo está el menor de edad. "365 y más... son los días en que no has tomado el teléfono siquiera para saber cómo está", expresó la madre.

Durante este miércoles, Lagos entregó su versión de los hechos y a través de la misma plataforma afirmó que "desde un comienzo, dije que me haría cargo de todas las responsabilidades que me competieran".

"Deben saber que el pequeño ya tiene un padre filial, con quien mantiene una relación de profundo amor. Él, al igual que yo, está siendo demandado. En su caso, quieren negarle el derecho a ver al niño que crió", expresó.

Lagos expresó que "por esto, y por la recomendación de los profesionales competentes, que mi vínculo es a través de su padre. Él y yo, padre filial y biológico, estamos buscando juntos el mejor camino para la felicidad del pequeño".

"Por mi parte, reitero que no eludiré responsabilidad alguna", puntualizó.

El esposo de la cantante nacional Nicole fue demandado por paternidad y hace unos meses reconoció públicamente que el menor de edad era su hijo biológico tras someterse a exámenes de ADN.