Acusaron a Valentina Roth de provocar pelea en un bar de Santiago

19:56 Una mujer entregó otra versión de la golpiza que había denunciado la bailarina. "Es ella la que busca tele, no nosotros", expresó.

La bailarina Valentina Roth fue acusada de iniciar una pelea ocurrida el viernes pasado en un bar de Santiago, la que habría derivado en una golpiza en contra de ella

Una mujer, que prefirió no entregar su identidad, presentó su testimonio al programa "Intrusos", asegurando que su enfrentamiento con la ex "Calle 7" comenzó porque ella comenzó a insultarla.

"Comenzó a molestar a toda la gente", afirmó la persona, quien agregó que el dueño del local le ofreció a la famosa presentarse en el karaoke, a lo que ella habría respondido con más grosería.

La mujer afirmó que "luego de eso ella se acercó a mí de la nada, empezó a insultarme y a hacer gestos obscenos".

Luego de esto, afirmó que Roth fue acusada por el dueño y los otros asistentes del local de comer sin pagar. "Una vez pasa eso, la gente le empezó a gritar ladrona y ella va y le tira el pelo a mi amiga, a mi me empuja", aseveró.

"Es ella la que busca tele, no nosotros. No ganamos nada con esto. Yo no muestro mi rostro porque tengo una familia y un trabajo que cuidar", cerró la involucrada.