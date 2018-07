Madre del hijo de Sergio Lagos: "Por algo existe una demanda y sólo la presión de ésta lo hizo responder"

Según consigna La Cuarta , Catalina Lasen, quien tuvo un hijo con el animador Sergio Lagos, salió a responder al conductor de TV, luego de un áspero intercambio de palabras que ambos tuvieron a través de redes sociales.

Lasen, luego de que Lagos planteó que no eludirá ninguna responsabilidad con el menor, dijo que "cuando le pedí el ADN fue el mismo quien me dijo a la cara que no quería ni se iba a hacer cargo del niño y a cambio de eso, accedió a hacerse el primer examen de manera privada con esta condición, dando por hecho que si me lo daba, me quedaría callada y no lo contactaría más (y eso que éramos amigos de hace más de 15 años).

"Jamás se 'allanó' como se refiere, por algo existe una demanda y sólo la presión de ésta lo hizo responder y hacer toda esta pantalla" dijo Lasen.