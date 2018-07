Carola de Moras a Ignacio Gutiérrez: "¿Hasta cuándo seguirá en esta campaña de insultos y ataques?"

La conductora de "La mañana de Chilevisión", Carolina de Moras, respondió a las "ácidas críticas" que realizó en su contra Ignacio Gutiérrez, su ex compañero en el espacio, en el programa "Llegó tu hora" de TVN.

A través de unas historias en Instagram, la animadora escribió: "Me pregunto hasta cuándo el sr. Ignacio Gutiérrez y cia. seguirán en esta campaña de insultos y ataques, indicándome como la responsable de toda su vivencia y juicio en CHV".

"Le recuerdo que me opuse a declarar en su contra cuando el canal me lo pidió, porque no quise desarmar su versión de los hechos. El mismo reconoció que en la famosa reunión lo defendí y hablé por él y no solo ahí", agregó.

De Moras sostuvo que el ahora rostro de TVN "nunca me llamó ni me pidió ayuda, siendo que se la ofrecí. ¿De qué amistad entonces habla? Qué fácil es insultar y tergiversar. Podrá sentirse feliz de agraviarme gratuitamente y si su moral se lo permite, no tengo nada más que hacer o decir", cerró.

La ex animadora de Viña también apuntó a la cantante Denisse Malebrán, quien insistió que ella había trivializado el actuar del cuestionado director Nicolás López.

"Su afirmación es falsa e irresponsable. Jamás he dicho lo que ella señala", dijo De Moras.