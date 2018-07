Denisse Malebrán respondió a Carolina de Moras: "Lamento que para aclarar su posición me trate de ignorante"

La cantante Denisse Malebrán respondió a los dichos de Carolina de Moras, quien la criticó por una de sus afirmaciones durante la participación de Ignacio Gutiérrez en el programa "Llegó tu hora" en TVN.

En el espacio, la vocalista de Saiko apuntó contra la conductora de Chilevisión, quien según ella trivializó las denuncias por acoso en contra de Nicolás López al hablar de su "humor negro y diferente".

Ayer, De Moras lanzó todos sus cuestionamientos contra Gutiérrez y Malebrán, quien dijo que la afirmación de la artista "es falsa e irresponsable. Jamás he dicho lo que ella señala (...) Ignorancia o mala fe de su parte da igual".

En unos escritos publicados en redes sociales, la panelista del espacio de entrevistas del canal estatal insistió con que el "humor" de un acusado por abuso "no lo exculpa ni justifica su actuar".

"Siempre que emito opiniones me hago cargo de ellas. No le he faltado el respeto a ninguno de los invitados del programa en el que trabajo ni me he referido despectivamente a ninguna persona aludida", expresó.

Luego de esto, Malebrán afirmó que "lamento que para aclarar su posición, Carolina me trate de 'ignorante' o haga ver que actué de mala fe al referirme a sus declaraciones. Soy muy profesional y como tarea previa vi el programa antes de referirme a sus comentarios".

"No hice un juicio sobre la persona, sino a lo irresponsable que me parece el tono de la liviandad con que se argumentó el caso. Donde por ejemplo se cuestionó que las víctimas asistieran al cumpleaños del acusado", agregó.

La cantante agradeció la valentía de las víctimas de los denunciantes de López y pidió no centrar la discusión en su conflicto con De Moras.