Abogada de Nicolás López: “Como le creí me pareció que estaba bien defenderlo”

La polémica que envuelve a Nicolás López no se detiene tras ser acusado de abuso sexual y laboral, contra una serie de actrices que entregaron sus versiones a la revista Sábado. En una entrevista con La Tercera , la abogada del director de cine, Paula Vial, reiteró sus motivos para defenderlo, asegurando que los últimos días se le ha tratado con mucho “machismo”.

Y es que, la penalista se ha definido como feminista, recibiendo una serie de comentarios y críticas a través de las redes sociales. Sin embargo, Vial reiteró que su ideología y el trabajo que está realizando son compatibles. “En este caso, si no le hubiera creído a Nicolás, no hubiera tomado el caso, pero creo en su historia y me parece importante también, en el mundo del feminismo, establecer ciertos estándares en relación a las denuncias y en el espacio donde se hacen”, dijo.

Con ello, insistió en que existen pruebas para demostrar los hechos. “Lo que nos mostró, las pruebas que vi, me hicieron pensar que su historia era sólida. Me hizo mucho sentido lo que me decía, lo que me mostraba y, bueno, le creí. Y como le creí, me pareció que estaba bien defenderlo”, agregó.

Asimismo, reiteró las mismas palabras de López, cuando se refirió asimismo como un “un descriteriado, un imbécil”, añadiendo que esto no es un delito y que está focalizada en probar que su conducta no es constitutiva de delito. Y en este sentido, criticó que las denuncias se hayan realizado a través de la prensa.

“A mí lo que me llama la atención de este caso es que ellas, según se dice en el mismo reportaje, tuvieron asesoría de abogados desde el principio, entonces no entiendo por qué no se denunció donde se debe. Está bien, puede haber una investigación periodística, no cuestiono eso, pero me parece que el espacio en que se denuncian estas cosas debe ser en el Ministerio Público, para que se investigue: es un derecho para la víctima y para el imputado”.

Consultada sobre los comentarios de que su contratación es parte de una "estrategía comunicacional", reiteró que "hay una locura colectiva que es difícil de contrarrestar. Por eso he dejado de hablar, ni voy a responder ninguna de esas menciones en Twitter. (...)Las críticas a mi persona son machistas e injustas", concluyó.