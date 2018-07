María José Quintanilla reveló los motivos de su participación en reguetón de Lucho Jara

María José Quintanilla ha dado que hablar después de compartir la producción de un reguetón con Lucho Jara y Franco el Gorila. Si bien, insistió que hay líricas de este género que no comparte, esta canción la dejó completamente conforme.

Con ello, contó como fue el proceso de filmación, y el cambio que tuvo que hacer en su look para ser parte del video clip.

“Luis me invitó a participar en esta canción y me pareció un tremendo desafío. Colaborar con Luis y Franco es un maravilla. Espero sea una canción que dé mucho que hablar.(…) A mí no me gusta ponerle etiquetas a nada, menos a la música, porque es un lenguaje en que todos podemos comunicarnos, que nos conecta”, dijo a La Cuarta.

Y agregó que “todos escuchamos música, vibramos, sentimos con eso, dedicamos música, lloramos con ella y siento que el reguetón es un género que alegra mucho. Si bien hay algunas líricas que no comparto, esta letra está muy cuidada, es muy bonita, es pegajosa, es rítmica y lo que más me gusta es alegre”.

Asimismo, reiteró que todo el trabajo fue una apuesta. “El estilo del vestuario se fue generando por la historia del video. Es una historia que narra tres situaciones, una de Lucho, de Franco y otra mía, que se juntan en una gran fiesta y siento que es un poco actuación de una mujer decidida, que está con mucha producción. Es bonito tomarse un día para verse así”, dijo.

Sin embargo, insistió, que si bien, está abierta a seguir explorando otros estílos, la música popular, mexicana y mariachi la acompañará siempre.

“Obviamente que esta canción e invitación abre una idea de que más adelante, si queremos hacer música urbana, lo podemos hacer. Eso es lo bonito de estas colaboraciones, que también te muestran qué tan versátil puedes ser en la música. Y me agradó mucho, yo no lo descartaría, pero siempre con la cabeza puesta en que la música mexicana es mi norte. Ahí estamos apuntando en esta carrera de solista”, reconoció.