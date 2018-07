Camila Nash habló sobre la nueva pasión de su vida

“Cuando le conté la idea a Lía, al otro día partimos a buscar arriendo. Nos demoramos nada y en 20 días lo teníamos funcionando, para no perder el mes de arriendo en junio. Encontramos chicas súper talentosas, así que súper contenta”, contó a La Cuarta, Camila Nash, sobre su centro de belleza, un nuevo proyecto en el que está trabajando junto a su amiga Lía Lippi.

Ubicado en la calle Holanda, en el centro de Providencia, la polola de Julio César Rodríguez, aseguró que está conforme pues es una alternativa de trabajo estable.

“Lo pensé para vincularlo con el trabajo del teatro que no es estable, y bueno, la Lía estaba en la misma situación con el modelaje, entonces se me había ocurrido hacer esto sola, pero de manera mucho más grande, hasta que un día fui hacer un canje y me di cuenta que partieron con muy poquito, en ese momento me di cuenta que así había que empezar”, dijo.

La ex chica reality insistió en que ha sido un gran trabajo encontrar a las trabajadoras indicadas, con el fin de que todo resulte y la clientela aumente. “Una amiga me ayudó con el casting para saber cómo trabajaban las niñas. Somos jefas por primera vez, estamos aprendiendo de eso”.