Daniela Castro lució orgullosa su celulitis desde Brasil

La chef Daniela Castro se encuentra en Brasil junto a su novio, el ex chico reality Pascual Fernández. Desde Maceió, la rubia hizo su último reporte en redes sociales donde se mostró al natural, con todos esos detalles que muchas no dejan al descubierto.

La joven lució orgullosa su celulitis en las piernas y también se refirió al tamaño de su busto.

"Pensé si quitarme o no la celulitis de abajo de mi pompis. Pero la verdad es que prefiero mostrarme así, tal cual soy, para qué les voy a mentir mostrándome cómo no soy full editada. Lo mismo con las pechugas, si algún día decido ponerme, les contaré. Todas somos diferentes", escribió la ex panelista de Mucho Gusto.

En pocas horas la imagen sumó más de 41 mil "me gusta" y comentarios positivos por ser transparente.

"Excelente reflexión preciosa te felicito", "la gravedad no será nuestra enemiga", "es solo un detallo de todo lo linda que eres", "los pequeños detalles q nos marcan en la piel no los tiene xq complicar mientras somos felices", fueron algunos de los mensajes que recibió.