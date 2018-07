Actriz contó que Nicolás López le pidió ayuda tras la publicación de las denuncias en su contra

La actriz Fernanda Valdivia contó que Nicolás López le pidió ayuda luego que se publicara el reportaje de Revista Sábado, donde ocho mujeres lo acusaron de situaciones de acoso laboral y abuso sexual.

En entrevista exclusiva con el programa Intrusos , la actriz que conoció al cineasta cuando su hijo participó en una cinta del director, dijo que lo vio en persona solamente unas tres veces. El resto del contacto siempre fue por redes sociales.

"La primera vez que nos juntamos me invitó al restaurante que está muy cerca de la productora en Barrio Italia a conversar de trabajo, pero directamente me dijo que le contara sobre mi vida personal, de mi rol de madre soltera (...)", contó la actriz.

Y agregó que luego la invitó a su casa, específicamente al dormitorio. "Yo sabía dónde iba más o menos la cosa, así que le pedí el baño porque el dije que estaba con mi periodo y me iría, de ahí no lo volví a ver hasta una fiesta que me invitó por el término de estas grabaciones en la película que trabajó mi hijo".

En ese fiesta, Valdivia contó que López directamente le pidió que le hiciera sexo oral en un lugar apartado del restaurante. "Le dije literalmente 'sale de acá pelao asqueroso', después seguí en la fiesta y me di cuenta que en total, cuatro mujeres contándome a mi, subieron a la terraza donde estaba él".

Tras ese episodio, la actriz y el cineasta no cortaron totalmente el nexo e intercambiaron mensajes por redes sociales, pero sobre otros temas y nunca tocaron lo de la fiesta. Fue mediante esas plataformas que Nicolás López le pidió ayuda a Valdivia.

"Nicolás me pidió que redactara un documento donde contara yo mi caso de violación, para decir 'cómo es' y todo el proceso (...) y me pidió que dijera que habíamos compartido mucho, pero en realidad lo vi dos veces. Me dijo que su agencia me ayudaría y se encargaría de todo", relató Valdivia.

La actriz también indicó que el cineasta le ofreció que a cambio del favor, él podría hacer que su caso de violación que lleva dos años en fiscalía "avanzara mucho más rápido" al hacerlo mediático. "El quería desviar la atención, que no se hablara más de él", dijo.

La actriz no redactó el documento para el director y publicó en redes sociales los pantallazos de la conversación, acción que también fue duramente criticada por otros internautas.

Valdivia fue víctima de violación entre los 9 y 12 años de manera reiterada. En 2016, junto a un grupo de actrices, denunciaron al director de cine Ariel Rafalowski.