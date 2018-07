Betsy Camino contó que estuvo detenida en Cuba por un conflicto con su padre

La modelo cubana Betsy Camino se emocionó al revelar un duro episodio que vivió con su padre, que terminó con ella en el calabozo de una cárcel de su país.

Durante su participación en el programa "La Noche es Nuestra" de CHV , la actual reina del Festival de Viña del Mar contó que su progenitor era "presente pero ausente", ya que pese a estar aún casado con su madre abandonaba a su familia de forma constante.

Camino afirmó que a los 18 años, y tras ausentarse de su casa por sus estudios, "encontré a mi mamá muy mal, habían muchas peleas (...) y en ese momento mi papá dijo que quería volver con mi mamá, y ella no quiso porque estaba dedicada a sus hijas".

"Y mi papá decidió echarnos a la calle", señaló la modelo, quien recordó que tuvo que dormir en la tierra junto a su madre y una hermana que sufría asma. Por, esto decidió conseguir un camión y llevarse todo lo que había en la casa.

"Le quité hasta los tomacorrientes de la casa. Y me llevé todo. A él no le importó (que vivieran en la calle). Por la noche vino la policía y me llevaron esposada", contó.

Betsy dijo que la "lanzaron" al calabozo pese a que no tenía la edad para estar detenida en la cárcel. "Mi papá lo pudo hacer porque era teniente de la policía", añadió.

"Fue un periodo que yo cambié de niña a mujer. Llegó el día del juicio y nosotros perdimos. No tocamos nada. Ni un cuchillo. Pero no dolió lo económico. Me dolió cuando dijo 'ella (por su madre) fue un amorío, qué más puedo hacer'", agregó.

La cubana expresó que hace seis años no habla con su padre y que lo último que supo de él es que tenía cáncer. "Yo tengo el mejor papá del mundo, que es mi mamá", cerró.